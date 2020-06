Lotta all’inquinamento acustico: arriva l’ordinanza contro i compressori degli autofrigo

Un’ordinanza per combattere l’inquinamento acustico: dopo le lamentele di diversi corcianesi per l’eccessiva rumorosità prodotta dai compressori delle celle frigo installate sugli autocarri, spesso parcheggiati a ridosso delle abitazioni, arriva la risposta dell’amministrazione comunale. Il sindaco Cristian Betti, su iniziativa dell’Assessorato all’Urbanistica, ha quindi adottato un’ordinanza per limitare al massimo i disagi.

L’assessore Francesco Mangano spiega le motivazioni di tale provvedimento: “Abbiamo ritenuto necessario garantire la tutela dei cittadini dall’inquinamento acustico prodotto dai compressori degli autofrigo almeno in orario notturno e in alcune fasce dell’orario pomeridiano, senza impedire il regolare svolgimento delle operazioni di commercializzazione dei prodotti deperibili, poiché gli autocarri possono convenientemente essere raffreddati al di fuori del centro abitato o nelle aree specificamente destinate”.

L’ordinanza, già in vigore dopo la pubblicazione di legge, impone il divieto di accensione dei motori dei compressori degli autofrigo a distanza inferiore di 100 m. dalle abitazioni civili su tutto il territorio comunale per tutte le giornate festive e dalle ore 13 alle ore 16 e dalle ore 20 alle ore 7 nei giorni feriali.

I camion-frigo possono sostare con i motori accesi unicamente nell’area preposta nella zona industriale di Taverne Via Salvatore di Giacomo (coordinate GPS 43.128852, 12.256869) e/o in Via Anna Maria Mozzoni (coordinate GPS 43.126859, 12.247848). I trasgressori rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro. “Invitiamo i camionisti a rispettare rigorosamente l’ordinanza – conclude Mangano – perché le nuove disposizioni garantiscono la sosta in area adeguata e tutelano i cittadini dall’inquinamento acustico che soprattutto in estate è fonte di enormi disagi per i residenti”.