Verso una Corciano “cardioprotetta”: installato un nuovo defibrillatore nella Galleria di Ellera

- pubblicità -

È stata inaugurata oggi la prima colonnina salvavita, munita di defibrillatore DAE, collocata al primo piano della Galleria di Ellera rendendo di fatto il centro commerciale cardioprotetto. L’iniziativa, promossa dal presidente dell’associazione “Dammi Solo Un Minuto”, si colloca tra le tante altre già in programmazione finalizzate a formare ed insegnare a più persone, gratuitamente, le manovre salvavita e l’utilizzo del defibrillatore.

Erano presenti all’inaugurazione, fra gli altri, il dr. Borgognoni, responsabile regionale del 118, il comandante della caserma dei Carabinieri di Corciano dr. Vincenzo Nocelli e Don Fabio Quaresima, sacerdote della Chiesa di Ellera, il presidente del Consiglio Comunale di Perugia Dr Nilo Arcudi insieme a medici, infermieri, cittadini e operatori commerciali.

Il dr. Borgognoni ha apprezzato l’iniziativa che si colloca tra gli obiettivi della regione, rivolti alla formazione e all’insegnamento delle manovre salvavita, partendo dalle scuole.

Anche il comandante Nocelli, nell’apprezzare l’iniziativa, ha detto che molti carabinieri di Corciano hanno partecipato ai corsi BLSD, formazione che consente loro di intervenire in caso di arresto cardiaco.

Prima della benedizione di Don Fabio, il contitolare della Fisiocam Luca Camicia ha reso noto che il progetto formativo, per ricordare e non dimenticare NIK, continuerà, ritenendo che il prossimo Consiglio Comunale che si andrà a formare a Corciano, dovrebbe, tra le prime cose da fare, realizzare un progetto per rendere Corciano cardioprotetta donando alla stazione dei Carabinieri due defibrillatori da collocare nelle auto di servizio, per poter garantire ulteriore sicurezza alla comunità.