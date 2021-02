Corciano è il comune più giovane dell’Umbria, ecco i dati del censimento Istat

Il comune umbro con la popolazione più giovane è Corciano, in provincia di Perugia, con una età media di 43,6 anni. Lo dicono i dati resi noti dall’Istat relativi al censimento che è stato effettuato in tutta Italia fra il 2018 e 2019. Sempre in provincia di Perugia si trova il comune con la popolazione più anziana, Poggiodomo, dove l’età media è pari a 65,2 anni.

I dati sono stati ottenuti con due indagini annuali sul territorio condotte su un campione di circa 2.800 comuni.

Rispetto al passato, il nuovo modello di censimento si basa sulla combinazione di rilevazioni campionarie e dati di fonte amministrativa trattati statisticamente, ed è realizzato ogni anno e inserito all’interno del Sistema Integrato dei Registri statistici gestito dall’Istat.

Per quanto riguarda nel dettaglio l’Umbria, la popolazione censita al 31 dicembre 2019 ammonta a 870.165 unità, con una riduzione di 3.579 abitanti (-4.1 per mille) rispetto all’anno precedente e di 14.103 abitanti (-2,0 per mille in media ogni anno) rispetto al Censimento 2011. Il 74% dei residenti è nella provincia di Perugia e la densità demografica risulta piuttosto omogenea tra le due province (102 abitanti per km2 a Perugia e 105 a Terni). Il comune più popoloso è Perugia con 165 mila abitanti, quello più piccolo è Poggiodomo con appena 94 residenti.

La struttura per genere della popolazione residente si caratterizza per una maggiore presenza di donne, sono 450.271, il 51,7% del totale. L’età media è 46,8 anni, contro i 45,2 dell’Italia.

Il confronto con i dati del censimento 2011 mostra un progressivo aumento dell’invecchiamento della popolazione, con una diminuzione del peso dei bambini con meno di 10 anni e dei giovani adulti tra 30 e 39 anni e un aumento della quota degli adulti tra 50 e 59 anni e degli anziani con 80 anni e più.

Nel periodo 2011-2019 la popolazione di cittadinanza straniera è aumentata dello 0,7% in media ogni anno. I cittadini stranieri crescono maggiormente nella provincia di Terni (+1,7%) che in quella di Perugia (+0,3).

L’età media degli stranieri è più bassa di 11,6 anni rispetto a quella degli italiani (36,4 anni contro

48,0 nel 2019).

Nel 2019, il 61,5% degli stranieri residenti in Umbria proviene dall’Europa, il 20,3% è originario di un paese africano mentre i cittadini di Asia e America rappresentano, rispettivamente, il 9,9% e l’8,2% del totale. I cittadini rumeni sono il 27,1% del totale degli stranieri residenti e costituiscono la comunità straniera più numerosa, seguiti da albanesi (13,0%) e marocchini (10,0%).

Rispetto al 2011 migliora il livello dell’istruzione. La quota di coloro che sono senza titolo di studio o ne posseggono uno fino alla scuola secondaria di primo grado si attesta al 45,9% mentre otto anni prima rappresentava oltre la metà della popolazione con 9 e più anni (53,2%). All’opposto, la percentuale di persone con un titolo di studio secondario o terziario passa dal 46,8% al 54,1%. Il 38,4% della popolazione con 9 anni e più ha un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di qualifica professionale, il 15,7% la licenza elementare e il 25,5% la licenza di scuola media. Le persone con un titolo terziario e superiore sono il 15,7%.