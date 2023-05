Ubriaca alla guida, donna aggredisce i poliziotti al controllo: denunciata

- pubblicità -

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza, sono intervenuti lungo la strada Lacugnano – Ellera dove era stata segnalata la presenza di un’auto che procedeva sbandando pericolosamente, mettendo a rischio la sicurezza stradale degli altri conducenti e dei pedoni.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno individuato il veicolo che faceva fatica a rimanere nella propria corsia di marcia, in direzione di Ellera di Corciano.

Dopo aver fermato la conducente – classe 1975 – hanno constatato che la donna si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di sostanze alcoliche.

Alla richiesta di esibire i documenti, la donna ha tenuto fin da subito un comportamento poco collaborativo e aggressivo nei confronti degli operatori, spintonandoli e insultandoli.

Contenuta in sicurezza, è stata sottoposta al test etilometrico dal quale è emerso che la 47enne aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito.

Accompagnata in Questura, al termine dei rilievi e delle attività di rito, è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per i reati di guida in stato di ebbrezza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti hanno poi proceduto al sequestro dell’automobile – finalizzato alla confisca – e al ritiro della patente.