Quarta categoria: l’Ellera calcio conclude in bellezza e si prepara alla prossima stagione umbra

Si è concluso anche per l’Asd Ellera Calcio il campionato di calco paralimpico, quarta categoria Dcps della FIGC.

La squadra umbra negli ultimi mesi ha militato nel campionato organizzato in Toscana.

Dopo la penultima giornata in cui l‘Ellera si è dovuta inchinare alle avversarie in quanto decimata dal Covid ma comunque in campo per onorare il calendario e rispettare le altre squadren nell’ultimo appuntamento di sabato 6 maggio la squadra si è presa la rivincita.

Dopo aver battuto il Siena per 8-0 l’Asd Ellera ha battuto i neo campioni regionali del Livorno dopo una rocambolesca partita per 2– 1.

Da sottolineare le singolari gesta del bomber Patiti che, dopo una presentazione indolente per la quale stava per essere sostituito, ha trovato il gol del vantaggio col Livorno.

Il referente dell ‘Asd Ellera Calcio Armando Marcucci ringrazia la FIGC Toscana e il centro federale di Pontedera per la splendida accoglienza ricevuta quest’anno ma allo stesso tempo annuncia che la prossima stagione sarà giocata interamente in Umbria e in particolare al Centro Tecnico di Solomeo.