Storie, Musica e Parole in circolo: nuovo appuntamento con la musicologia

Prosegue sabato 29 aprile la rassegna “Storia, musica e parole in circolo”, ciclo di conferenze musicologhe a latere della stagione musicale del Teatro Cucinelli, giunta al terzo appuntamento; questa volta l’evento sarà ospitato dalla libreria “Le pagine sul lago” di Passignano sul Trasimeno. Ospite dell’evento, Alice Cappagli, già violoncellista per quasi quattro decenni del Teatro alla Scala di Milano e oggi scrittrice di successo, che presenterà, in una conversazione con Silvia Paparelli, curatrice della rassegna, il suo romanzo “Ricordati di Bach”, edito da Einaudi.

Una storia di formazione e di passioni, che racconta – con riferimento autobiografico – della tenacia di una bambina che riesce, nonostante un incidente alla mano, a suonare il violoncello, contro ogni previsione, aiutata dalla figura carismatica quanto bizzarra di un maestro di musica, burbero e misterioso, che si rivelerà maestro di vita. L’appuntamento si terrà alle ore 17.30 presso la libreria “Le pagine sul lago” di Passignano sul Trasimeno (PG).

L’ingresso è gratuito.