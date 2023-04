Elezioni comunali, Pierotti presenta liste e programma: “La nostra ossessione sarà la cura”

- pubblicità -

Solo posti in piedi e tanto entusiasmo al Teatro Arca di Ellera dove, come da consuetudine in queste occasioni, si è tenuta la presentazione ufficiale delle liste a sostegno della candidatura a Sindaco di Lorenzo Pierotti.

“La nostra ossessione – ha detto in apertura Lorenzo Pierotti – sarà la cura. Cura per gli spazi pubblici, cura per l’ambiente, cura per la sanità pubblica, cura del decoro urbano, cura della scuola, cura del tessuto associativo e dell’impresa. Tutto questo, con la credibilità di un lavoro che affonda le sue radici nella storia di buongoverno corcianese e con un positivo slancio verso il futuro”. Cinque le liste che compongono la coalizione che con i loro settantacinque candidati al Consiglio comunale si sono alternati sul palco: la lista del Partito Democratico, la lista civica Lorenzo Pierotti Sindaco, la lista composta da Azione-CiviciX-Italia Viva-Psi, la lista Uniti per Corciano composta da Demos, Civica Corciano e Corciano futura e infine la lista Alleanza Verdi Sinistra.

“Donne e uomini – ha proseguito Pierotti – fra cui molti giovani, che ringrazio di cuore per essersi messi a disposizione del nostro progetto per la Corciano dei prossimi anni”. Questa la squadra che sarà nei territori nelle prossime settimane, frazione per frazione, per la presentazione del programma elettorale e per raccogliere i suggerimenti della cittadinanza. “Ci saremo, con la passione e la competenza di sempre” ha concluso Pierotti.