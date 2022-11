Gita di inizio anno per il nido Mongolfiera: ecco il racconto delle educatrici

Metti un sabato mattina: l’occhio è un po’ assonnato, ma il procedere del passo agevola il risveglio…

Metti un cielo azzurro senza indugi e un sole generoso dell’ultima ottobrata.

Aggiungi tanti bambini colorati e le loro famiglie, un oliveto smeraldino dell’accogliente Mulino Berti di Ellera, un odore pungente di olive appena spremute … saluti, sorrisi, voglia di conoscersi e stare insieme. Questi sono gli ingredienti della gita di inizio anno educativo del nido Mongolfiera, noi siamo il collettivo appassionato delle educatrici e questa è una delle tradizioni più gioiose che con piacere recuperiamo.

Grazie a Silvia, che ci apre le porte del suo prezioso mulino, abbiamo l’occasione di passeggiare e parlare e, mentre qualcuno dorme, qualcun’altro raccoglie, intanto che il sole ci regala tutto il suo calore, alcuni muovono rastrelli, riempiono secchielli, strappano fili d’erba. E poi si fanno nuove conoscenze, se ne ritrovano di vecchie, si scambiano aneddoti, talvolta consigli, ricette, perfino informazioni di lavoro!… Possiamo dire e fare tutto quello di cui abbiamo bisogno perché essere famiglie del nido vuol dire essere parte di una comunità, di un territorio, significa tessere una tela preziosa che può accompagnare e sostenere la crescita dei bambini e delle famiglie anche molto a lungo. E intanto che abbiamo lavorato con le mani, spremuto e perfino assaggiato quel liquido dorato, speriamo di aver riavviato un percorso altrettanto nobile: costruire e preservare una Cultura dell’Infanzia capace di riaffermarsi nei suoi valori essenziali a fondamento del Domani.

Gli anni complessi che ci troviamo a vivere, richiedono tutto il nostro impegno come educatori, in famiglia come nel nido, partendo dalla convinzione che la prima detiene un sapere sul bambino

unico e insostituibile, prezioso per facilitare il lavoro educativo all’interno dei servizi e che, per costruire insieme un’idea condivisa di educazione vista come occasione di comunicazione e crescita reciproca, occorre trovare situazioni che agevolino questo processo.

E allora prendiamo a prestito dal mondo digitale la parola connessione, per promuovere un’autentica continuità orizzontale dove famiglia, nido e servizi del territorio ( come la realtà del Mulino Berti) imparano a conoscersi e a dialogare in un continuo e rinnovato scambio di competenze, per condividere CONTENUTI e i PERCORSI nell’ottica della crescita collettiva, con lo sguardo verso il Futuro e le mani sul PRESENTE dei nostri bambini.

Buon anno di crescita a tutti!

Il Personale educativo del Nido Mongolfiera