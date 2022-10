“Isole ecologiche attivate in ritardo”, interrogazione in consiglio comunale

Presentata un’interrogazione in consiglio comunale a Corciano dai consiglieri del gruppo misto Gianluca Taburchi e Lucrezia Russo, inerente il ritardo dell’attivazione delle isole ecologiche rispetto alla messa in posa. “Dopo diverse segnalazioni che ci sono arrivate dal territorio – spiegano i consiglieri – riguardanti le tre nuove isole ecologiche per la raccolta differenziata installate ad inizio luglio nei pressi di Ellera 2000 e del Rigo e non ancora funzionanti ad inizio ottobre (attivate soltanto questa settimana), abbiamo deciso di presentare un’interrogazione in consiglio comunale per chiedere il motivo di tale ritardo, per chiedere se fosse o meno iniziata la campagna informativa da parte di TSA per spiegare ai cittadini il loro corretto utilizzo ed i relativi tempi di svolgimento e, infine – continuano Taburchi e Russo – quando sia prevista l’attivazione effettiva di queste isole”.

“Nel frattempo, due giorni dopo il protocollo del nostro atto, abbiamo ricevuto notizia che a breve sarebbero entrate finalmente in funzione.

Ringraziamo l’Assessore – concludono i consiglieri – per aver risposto positivamente alle nostre sollecitazioni e prendiamo atto di quanto ci ha comunicato (riservandoci di approfondire), dell’anticipo di consegna di queste isole rispetto ai tempi previsti che, sommati alle vacanze estive ed al Covid, avrebbero causato questi tre mesi di ritardo”.