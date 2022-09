Droga e coltello sequestrati nei controlli della Polizia Locale di Corciano

L’ultimo mese ha visto le pattuglie della Polizia Locale Corciano particolarmente impegnate in un capillare servizio di controllo su tutto il territorio di competenza. Nel corso di tale attività, in zona Ellera, veniva fermata una vettura con due uomini a bordo i quali mostravano subito segni di nervosismo. Da controlli più approfonditi venivano trovati in possesso di due modiche dosi di droga e di un coltello, materiale che veniva immediatamente sequestrato con il conseguente deferimento all’ Autorità Giudiziaria.

Sempre nel corso dei medesimi controlli gli agenti della Polizia Locale di Corciano rinvenivano un ciclomotore oggetto di furto il quale veniva prontamente restituito al proprietario. Nell’ultimo periodo, sono stati inoltre eseguiti controlli finalizzati in particolar modo alla prevenzione e repressione di quei fenomeni di microcriminalità e degrado che interessano luoghi pubblici come parchi, giardini e centri commerciali, luoghi dove, di frequente, avviene il ritrovo di persone appartenenti alle fasce più deboli della popolazione, quali anziani e bambini.

Il Comandante Maccari assicura inoltre che, questi controlli di carattere preventivo, saranno ulteriormente intensificati anche nelle prossime settimane.