Cucinelli: ricavi preliminari oltre 415 milioni nel semestre

Cucinelli ha chiuso il primo semestre dell’anno con ricavi netti preliminari in crescita del 32,3% a 415,2 milioni di euro. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il rialzo sarebbe del 28,3% a cambi costanti. Il Gruppo sottolinea che “la bellissima crescita delle vendite nel secondo trimestre migliora ulteriormente il trend già molto positivo riportato nei primi tre mesi dell’anno, in tutti i canali e le geografie”. In particolare il rialzo è stato del 52,7% in America, del 27,2% in Asia , del 20,7% in Europa e del 19,7% in Italia.

“Siamo quindi molto soddisfatti del cammino che stiamo percorrendo, e immaginiamo infine di poter raggiungere un fatturato pari a circa 1 miliardo di euro già nel 2024″, afferma Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della Casa di Moda. “Tutto questo – aggiunge – ci fa immaginare un anno record, con una crescita di fatturato intorno al 15%”. “Nelle grandi capitali del mondo – conclude – abbiamo creato dei luoghi che chiamiamo Casa Cucinelli e che ci pare stiano dando nobiltà e prestigio al brand. La cospicua raccolta ordini della collezione uomo Primavera-Estate 2023 ci permette di pensare ad un prossimo anno con una sana crescita intorno al 10%”.