Politica: proseguono gli incontri itineranti di “Officina Corciano”

Un proposta cosmopolita quella della lista civica Officina Corciano che è nata anche all’insegna del confronto tra popoli e per lanciare il paracadute ai cittadini di ogni nazionalità e quindi parti attive del comune dove risiedono. Per il prossimo evento organizzato infatti sono stati effettuati inviti e post multilingue alla partecipazione al Circolo ARCS di Mantignana alle ore 21 del 23 giugno.

Quella di Mantignana sarà la terza serata itinerante dopo quella di Ellera e San Mariano come sempre densa di proposte e riflessioni.

“Officina Corciano – scrivono gli organizzatori – prende forma e si colora di speranze. A Mantignana i cittadini Corcianesi cominceranno a intravedere una amministrazione a misura di cittadini”.