Passione musica: al Quasar Village torna la fiera del disco, cd e vinile

Torna l’appuntamento primaverile con la Fiera del disco, cd e vinile al Quasar Village di Corciano, sabato 14 e domenica 15 maggio. Nella 15esima edizione, organizzata da Ernyaldisko e Music Day Roma, ci saranno espositori selezionati da tutta Italia per una full immersion tra i vinili a 33 e 45 giri, i mix e i cd, di ogni genere musicale, dal metal e punk alla musica psichedelica, passando per il folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, fino alla musica classica e al cantautorato italiano.

L’ingresso alla fiera, dalle 9 alle 21, è gratuito e sarà un’occasione imperdibile per gli appassionati che troveranno, oltre a dischi nuovi, usati e da collezione, anche gadget e memorabilia. Nelle due giornate si possono acquistare, scambiare e vendere i dischi, il tutto avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori. Inoltre, dalle 15, in entrambe le giornate, ci sarà anche il dj set ‘Soul funky train’, con musica funky, soul e disco anni ’70 ad opera di Wolfman Jack e Dave Sun. Domenica 15, poi, in scena anche Antonio Lusi, storico dj della discoteca Quasar.