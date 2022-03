Senza patente fugge al controllo dei Carabinieri: denunciato 26enne

I Carabinieri della Compagnia di Perugia nei giorni scorsi hanno svolto numerosi servizi finalizzati alla prevenzione della microcriminalità e al contrasto dello spaccio di stupefacenti, nonché diversi posti di controllo attuati sulle principali arterie della giurisdizione per il controllo della circolazione stradale e il rispetto del codice della strada. In totale sono stati controllati 200 veicoli e 443 persone.

Nell’ambito dei suddetti servizi sono state elevate circa una ventina di sanzioni al codice della strada, inerenti la sicurezza alla guida (mancato uso delle cinture di sicurezza, uso del cellulare alla guida) o la guida di autovetture senza la prevista patente e assicurazione.

In particolare a Corciano i Carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà, per guida senza patente, un cittadino straniero, domiciliato in Umbra, classe 1996, il quale a bordo della propria autovettura, ben sapendo di non essere in regola con il previsto documento, al fine di eludere il controllo dei militari operanti, invece di arrestare la marcia, si è dato alla fuga per essere poi fermato dai Carabinieri dopo un breve inseguimento.