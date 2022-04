Brunello Cucinelli: approvato il bilancio di esercizio 2021, utile di 61 milioni

Lo scorso 27 aprile si è tenuta l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Brunello Cucinelli S.p.A. Casa di Moda di Solomeo operante nel settore dei beni di lusso, quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (ora, Euronext) presieduta dal Presidente Esecutivo e Direttore Creativo Cav. Lav. Brunello Cucinelli.

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e di destinare l’utile di esercizio di Euro 60.979.680 come segue:

– quanto all’importo di Euro 28 560 .000, assegnando agli azionisti un dividendo di Euro 0, 42 per azione. Lo stacco della cedola numero otto avverrà in data 2 3 maggio 2022 con pagamento il 5 maggio 2022.

– quanto al l’importo di Euro 32 419 680 , a nuovo mediante imputazione alla riserva di utili.

Nel corso della seduta è stato presentato il bilancio consolidato della Brunello Cucinelli al 31 dicembre 2021 che ha chiuso con ricavi netti pari a 712 2 mil ioni di E uro, in crescita del 30,9 rispetto a Euro 5 44 0 milioni nel 20 2 0 , e con un utile netto pari a 5 6, 3 milioni di Euro, rispetto a una perdita di 32,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2020 e un utile di 53,1 milioni di Euro nel 2019 È stata altresì presentata la Dichiarazione Consoli data Non Finanziaria relativa all’esercizio 2021, predisposta ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 254 del 2016.

L’Assemblea ha approvato la sezione prima della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 123 ter , comma 3 ter, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, con riferimento alla politica della Società in materia di remunerazione per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 Inoltre, l’Assemblea ha espresso parere favorevole sulla sezione seconda della predetta Relazione a i sensi dell’art. 123 ter, comma 6, del D. Lgs. 58/1998. L’Assemblea degli Azionisti ha altresì deliberato l’approvazione del piano di compensi basato su azioni ordinarie Brunello Cu cinelli S.p.A. denominato “Piano di stock grant 2022 2024” che, ricorrendone le condizioni, prevede l’assegnazione gratuita di azioni della Società in favore di amministratori esecutivi e dipendenti della Società e delle sue controllate.

Infine, al servizio del “Piano di stock grant 2022 2024” è stata approvata l’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, da realizzare nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile, ivi incluso il Regolamento (UE) 596/2014 e le prassi di mercato riconosciute, di volta in volta, dalla Consob.