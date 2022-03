“Give Peace a Chance”, i ragazzi di Mantignana intonano la canzone contro la guerra

La musica contro la stupidità, la disumanità e l’inutilità di una guerra senza tempo. I ragazzi della Scuola Media dell’Istituto Bonfigli di Mantignana nei giorni scorsi hanno eseguito la celebre “Give peace a chance” di John Lennon con voci, strumenti musicali e percussioni.

Riuniti nel giardino antistante la scuola insieme agli insegnanti, gli studenti hanno intonato i versi della canzone accompagnati da chitarre acustiche, ukulele e percussioni per chiedere ai responsabili del conflitto Russia-Ucraina di dare una possibilità alla pace.

Per questo è stata scelta la famosa Give peace a chance di John Lennon, inno del movimento pacifista americano contro la guerra in Vietnam.

È stata un’iniziativa nata spontaneamente – spiegano insegnanti e alunni – per trasformare il grido di dolore che si solleva dall’Ucraina in un canto di speranza.

Un’iniziativa che ora vuole diventare una challenge da lanciare agli studenti di tutte le scuole del mondo.

L’idea è di far diventare virali performance come quella dei ragazzi di Mantignana grazie agli hashtag #unachallengeperlapace #facciamosentirelanostravoce #cantiamoperlapace. La speranza è che si avveri quanto auspicato da Jim Morrison sempre ai tempi del Vietnam: “Un giorno anche la guerra s’inchinerà al suono di una chitarra”.