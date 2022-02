Vaccini, Cucinelli: “Il 21 marzo chiudiamo il centro di Solomeo”

“Il 21 marzo chiudiamo il centro vaccinale a Solomeo e lo trasformiamo in un campo di calcio”: è l’annuncio fatto a Milano, a margine della presentazione della collezione donna per il prossimo inverno, dall’ imprenditore Brunello Cucinelli. “Abbiamo condotto questa pandemia nel migliore modo al mondo – ha sottolineato Cucinelli – Oggi abbiamo il 90% di vaccinati. Siamo un Paese serio e non è solo merito di Mattarella e di Draghi ma di tutti noi italiani: a distanza di 2 anni se siamo qui possiamo dire grazie al creato”. Cucinelli si è detto “affascinato dal momento che vive l’Italia: oggi gli investitori dicono che il nostro è un Paese credibile e questo è molto interessante. Personalmente poi ho l’impressione che l’elezione del Presidente della Repubblica sia stata molto importante”.