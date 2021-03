“Il borgo dei borghi”, Corciano è in gara e tutta l’Umbria è chiamata al voto: ecco come si fa

Dopo il passaggio televisivo del video, scatta la votazione. Domenica 7 marzo, alle ore 17 circa, durante il programma di Rai 3 Kilimangiaro entrerà nel vivo l’edizione 2021 de “Il Borgo dei Borghi”, gara turistico-televisiva nella quale Corciano concorre come unico borgo dell’Umbria. “Mai come in questa occasione l’unione fa la forza: sosteniamo Corciano, facciamo vincere l’Umbria!” ripetono in Comune. Infatti è questa la particolarità del 2021 per la quale è importantissimo che “cadano i campanilismi, Corciano è portabandiera della bellezza dell’Umbria in tutta Italia. Da qualunque Comune arrivi una mano!”.

Le modalità sono poche e semplici: le votazioni potranno essere espresse esclusivamente attraverso RaiPlay, previa registrazione. Può essere comodo anche scaricare direttamente l’App sul proprio dispositivo mobile. Il voto è completamente gratuito e può essere dato una sola volta al giorno, dal 7 marzo (dopo le 17 circa) a tutto il 21 marzo. Lo slogan che ripetono dal Comune di Corciano è “ogni giorno perso è un voto mancato, per questo occorre la massima organizzazione”.

Tra le indicazioni operative ripetute negli uffici – mai come ora tutto il personale dell’amministrazione si sta facendo parte attiva per sostenere il borgo – dal momento che ogni profilo su RaiPlay è legato ad una mail, chi possiede diverse mail potrebbe collegarle a vari profili così da esprimere più voti. L’occasione ha anche un risvolto sociale non da poco: avvicinare le generazioni. I nipoti sono infatti chiamati ad aiutare i nonni, meno avvezzi all’utilizzo della tecnologia, per sostenere questa campagna di valorizzazione del territorio. All’esito della prima fase di gara, i borghi che avranno ottenuto i risultati migliori avranno accesso alla sfida finale, che andrà in onda in prima serata su Rai3 il 4 aprile, durante la quale verrà eletto, attraverso il televoto, il Borgo dei Borghi 2021. Quindi domenica è solo l’inizio.