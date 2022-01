Politica, il PD di Corciano verso il futuro: “Costruiamo un nuovo progetto per il nostro territorio”

“Per un partito di prossimità, un punto di riferimento per la comunità” Con queste parole il Partito Democratico di Corciano ha avviato in questi giorni una campagna di comunicazione, di contatto e di ascolto con l’intero territorio comunale. “Il 2021 – scrive il segretario Stefano Gabrielli – è stato il secondo anno segnato dalla pandemia, una fase lunga in cui le nostre comunità si stanno confrontando con gli effetti, personali e collettivi, di un’emergenza sanitaria, sociale ed economica, che ha determinato un diffuso sentimento di preoccupazione e incertezza in tutti noi”.

Di seguito riportiamo il comunicato stampa integrale:

Il Partito Democratico di Corciano, seppur nella difficoltà del momento, si è fatto promotore di istanze cruciali per il nostro territorio.

In tema di sanità, con azioni determinate volte a innalzare il livello dei servizi sanitari offerti a livello comunale. Vogliamo che una valida ed efficace medicina di prossimità si consolidi come uno degli standard che caratterizzano il “buon vivere” corcianese.

Stiamo immaginando un territorio proiettato con forza verso il domani, con radici solide che affondano nella concretezza dei risultati amministrativi già raggiunti e che prefigurano una ri-partenza per guardare al futuro con rinnovato slancio.

Pensiamo ad una realtà locale, quella di Corciano, baricentro strategico fra la città di Perugia e il Lago Trasimeno, un bacino ampio che siamo certi può conseguire importanti occasioni di nuovo sviluppo: sociale, economico, ambientale e turistico-culturale.

Il Partito Democratico di Corciano vuole essere un luogo di ascolto e di confronto, uno spazio aperto a tutti, capace di scelte coraggiose e innovative.

Il Partito Democratico di Corciano vuole essere protagonista nella costruzione di un nuovo progetto politico e amministrativo per il futuro del nostro territorio.

Il Partito Democratico di Corciano vuole essere il collante di una nuova coalizione, di un nuovo “campo largo”, capace di includere: partiti e movimenti, politici e civici che hanno a cuore il bene comune e che si ritrovano nei valori della libertà, della uguaglianza, della solidarietà, di uno sviluppo equilibrato e sostenibile.

Questo è il lavoro che ci attende per affrontare con impegno e serietà i prossimi appuntamenti, confortati dai buoni risultati raggiunti in questi anni così difficili.

Il tesseramento 2021, al Partito Democratico di Corciano, si sta concludendo con un incremento di iscritti che sfiora il 70%.

Il 2022 sarà dedicato, quasi per intero, alla costruzione, partecipata del “progetto Corciano” per i prossimi dieci, venti anni e alla individuazione delle migliori risorse, uomini e donne, competenti e capaci per il futuro politico e amministrativo del nostro territorio.

Starà a noi non deludere l’attenzione e la spinta a continuare nel nostro impegno politico che i cittadini corcianesi hanno dimostrato di apprezzare oggi, come in passato.