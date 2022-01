Servizio Civile, in Umbria 51 posti per i progetti di Confcooperative

Una dotazione di 51 posti grazie a 5 progetti finanziati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, 1.054 ore di attività nell’arco di un anno, un rimborso mensile di € 444,30. Sono questi i numeri di competenza di Confcooperative Umbria relativamente al bando per i volontari intenzionati a svolgere il Servizio Civile Universale presso le cooperative dell’associazione regionale di imprese, presieduta da Carlo Di Somma.

Anche per il 2022, infatti, Confcooperative Umbria risulta tra gli enti e le organizzazioni associative presso i quali ragazze e ragazzi, rigorosamente di età compresa tra i 18 e i 28 anni, potranno prestare la propria opera di supporto retribuito.

“Si tratta di un’importante occasione di crescita personale – spiega Di Somma – e di una concreta opportunità di educazione alla cittadinanza attiva, rappresentando un prezioso strumento per aiutare le fasce più deboli della società e contribuendo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del nostro Paese. L’opera svolta da questi ragazzi, durante la terribile fase pandemica che stiamo vivendo, è e sarà determinante e Confcooperative Umbria si dimostra ancora una volta in prima linea, anche appunto attraverso il Servizio Civile, a supporto dei propri volontari e delle Cooperative. Mi piace anche sottolineare come l’anno di Servizio Civile Universale rappresenti oltretutto per i giovani un buon canale per farsi conoscere dai responsabili delle Cooperative, creando così eventuali presupposti per poter sviluppare concrete opportunità di lavoro futuro”.

La novità per il 2022 è rappresentata dall’opportunità di poter svolgere l’esperienza da operatore volontario anche presso gli uffici centrali di Perugia e Terni di Confcooperative Umbria, oltre che nelle cooperative dislocate in tutto il territorio regionale: Spoleto, Gubbio, Foligno, Giove, Scheggino, Trevi, Città di Castello, Bastia Umbra, Stroncone, Deruta e naturalmente i due capoluoghi di provincia.

Per presentare la propria candidatura, esclusivamente in modalità on-line, c’è tempo fino alle ore 14 del prossimo 26 gennaio: da PC fisso, tablet o smartphone dovrà essere utilizzata la piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it, accessibile attraverso lo SPID, il Sistema Pubblico d’Identità Digitale.

Confcooperative Umbria è comunque a disposizione degli interessati all’indirizzo e-mail servizi.umbria@confcooperative.it oppure al numero telefonico 075/5837666, oltre che nelle proprie pagine social di Facebook “Servizio Civile Universale – Confcooperative Umbria” e Instagram “SCU–Confcooperative Umbria”.