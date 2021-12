Parcheggi pubblici al Girasole, affidati i lavori

“Siamo riusciti a risolvere una vicenda molto ingarbugliata che aveva impedito alle amministrazioni succedutesi negli anni di poter intervenire per migliorare la situazione dei due parcheggi di via Settembrini a San Mariano”. E’ il commento di Lorenzo Pierotti, vicesindaco di Corciano, alla conclusione della gara per la manutenzione straordinaria delle due aree al Girasole. I lavori – per un investimento complessivo di 76.351,77 oltre IVA – sono stati affidati alla ditta Mariotti G.B. & Pieggi Sandro – S.N.C.. Gli interventi inizieranno nel periodo natalizio, in concomitanza con la chiusura delle scuole. Si prevede di sistemare completamente almeno uno dei due parcheggi, per poi proseguire a stralci funzionali in modo da limitare eventuali problemi dopo la riapertura degli istituti. “Finalmente chiudiamo una situazione aperta da oltre 40 anni! – spiega ancora Pierotti – L’attento restyling migliorerà la qualità dell’intera area, dal punto di vista funzionale, perché verranno ricavati più posti auto, e come arredo urbano”.

Il vicesindaco ricostruisce anche l’iter che ha consentito di arrivare a questo risultato. “Agli occhi di tutti – dice – quegli spazi erano percepiti come parcheggi pubblici, centralissimi a scuole, Chiesa e centro commerciale, eppure, fino a circa due anni fa, non erano di proprietà pubblica. I proprietari erano alcune delle prime aziende costruttrici del quartiere Girasole ed i primissimi acquirenti dei negozi del centro commerciale. Dopo un lungo lavoro di ricostruzione da parte dei nostri uffici, abbiamo districato la matassa e ne siamo estremamente orgogliosi”.