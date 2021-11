Ecco il nuovo calendario dell’Arma dei Carabinieri con le storie di Chia e Lucarelli

Presentato dal comandante provinciale di Perugia dei carabinieri, colonnello Stefano Romano, il calendario storico dell’Arma 2022, che celebra i 200 anni del primo Regolamento generale del Corpo. Realizzato dal maestro Sandro Chia e dallo scrittore Carlo Lucarelli il calendario prosegue il cammino intrapreso due anni fa continuando ad arricchire racconti di narrativa contemporanea con pregiate tavole di maestri della ‘transavanguardia’.

In particolare nel calendario Lucarelli accompagna i lettori, mese dopo mese, con narrazioni ispirate dall’evoluzione dello storico Regolamento e si sofferma di volta in volta su episodi ambientati lungo il corso degli ultimi 200 anni. “Storie di vivere comune – è stato detto – assurgono a riferimenti valoriali mostrando come i concetti espressi nello storico documento si incarnano nel quotidiano agire dei carabinieri”. Il tutto si fonde in un unicum con le opere del maestro Sandro Chia e ne scaturisce un percorso narrativo che si snoda tra i doveri e le responsabilità dell’essere carabiniere, dove il militare è presenza tra e per le persone, attraverso immagini che generano un racconto fatto di luce, di colori tenui, di ritmi grafici soavi. Colori e sagome differenti di volti, disegnano l’espressione moderna, multiforme, multiculturale e multietnica della società con tutto il carico emotivo di passione, dolore, di gioie, di delusioni, di ambizioni e di speranze”.

Il comandate Romano ha ricordato come il calendario storico dell’Arma oggi è giunto a una tiratura di quasi 1.200.000 copie, di cui oltre 16.000 in nove altre lingue (inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, giapponese, cinese e arabo, nonché in lingua sarda).