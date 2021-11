Lavoratori del servizio ambientale in sciopero: lunedì possibili disservizi

La Trasimeno Servizi Ambientali comunica agli utenti che le organizzazioni sindacali Nazionali FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL in “relazione al perdurare delle criticità presenti nella trattativa per il rinnovo del CCNL Fise Assoambiente ed a seguito dell’infruttuoso incontro relativo alla procedura di raffreddamento e conciliazione ai sensi della Legge 146/60 e dell’Accordo Nazionale di settore del 1 marzo 2001 “, hanno proclamato una giornata di sciopero per il giorno lunedì 8 novembre 2021.

Nella giornata di sciopero potranno verificarsi disservizi, ma saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla Legge 146/90 e dall’Accordo Nazionale di settore dal 1° Marzo 2001. Affinché possano essere ridotti al minimo i disagi provocati dall’astensione dal lavoro, si invitano gli utenti a non depositare propri rifiuti nella giornata di Domenica 7 Novembre. Martedì 9 Novembre 2021 tutti i servizi aziendali riprenderanno regolarmente.