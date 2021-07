Salute: in estate potenziati gli sportelli dell’Usl Umbria 1 del perugino

Nei mesi di luglio ed agosto la Usl Umbria 1 ha disposto l’incremento dell’orario degli sportelli di Anagrafe Assistibili del Poliambulatorio Europa di Perugia e del Centro di salute di Ponte San Giovanni per gestire lo straordinario afflusso di utenti che è previsto a seguito della contemporanea cessazione di attività di sei medici di medicina generale massimalisti del distretto Perugino. Il potenziamento degli sportelli consentirà di dare una risposta adeguata ai bisogni di circa 9.000 assistiti che si rivolgeranno all’anagrafe sanitaria per richiedere allo sportello o via email il cambio del medico di famiglia.

Contestualmente all’incremento degli orari degli sportelli polifunzionali nel Poliambulatorio Europa e nel Centro di salute di Ponte San Giovanni, saranno rimodulati anche gli orari degli sportelli CUP dei Centri di salute territoriali di San Sisto, Ellera-Corciano e Ponte Felcino, che in questi due mesi resteranno aperti solo la mattina.

Nello specifico – a partire da 12 luglio fino al 31 agosto – dal lunedì al venerdì nel Poliambulatorio di via dei Filosofi sarà prolungato l’orario dalle ore 8 alle 14 (invece che le 13) e sono previste le aperture pomeridiane dalle ore 14,30 alle 17,30. Nel Centro di salute di Ponte San Giovanni, situato all’interno del Centro Commerciale Apogeo, resterà attivo dal lunedì al sabato il servizio mattutino dalle ore 8 alle 12,30. A questo si aggiungerà dal lunedì al venerdì l’apertura pomeridiana dello sportello dalle ore 14,30 alle 17,30 ed in più l’orario per le operazioni anagrafe sanitaria sarà dalle ore 8 alle 18 (https://www.uslumbria1.it/servizi/anagrafe-assistibili).

Nelle sedi territoriali degli altri Centri di salute gli orari nei mesi di luglio ed agosto saranno i seguenti: Ponte Felcino (via Mastrodicasa), il punto Cup resterà aperto dal lunedì al venerdì alle 7,30 alle 13,30, il sabato dalle 7,30 alle 13; San Sisto (piazza Valentino Martinelli), dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle 13; Ellera-Corciano (via delle 4 Giornate di Napoli I), dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle 13 (https://www.uslumbria1.it/servizi/cup).