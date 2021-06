A Corciano ha riaperto il nuovo sportello Info Giovani

“La fascia dei giovani è sicuramente quella più colpita, in termini di socialità, da questo periodo di pandemia e dalle relative chiusure proprio per questo è importante questa nuova apertura nel nostro territorio”. L’assessore Sara Motti – che oltre ad essere un’amministratrice è anche una dei tanti giovani che hanno vissuto sulla propria pelle le difficoltà del periodo di emergenza sanitaria – annuncia con grande soddisfazione la riapertura, da lunedì 7 giugno, dello sportello Informa Giovani. Un servizio ‘amplificato’, prosegue Sara Motti “che offre ai giovani uno spazio dove trovare orientamento e informazione su lavoro, formazione, tempo libero e tutti le opportunità rivolte ai giovani nel territorio e non solo”.

Il periodo che ci stiamo lasciando alle spalle, infatti, è stato difficile non soltanto dal punto di vista pratico, perché ha oggettivamente impedito vicinanze fisiche, ma perché ha sradicato molte certezze e quella sorta di “comfort zone” che ogni giovane si è costruito, inizialmente a fatica, ora deve essere superata e non sempre è facile. Per questo c’è bisogno – ed Informa Giovani può essere uno dei modi – di ricostruire una rete di relazioni che passa anche attraverso una rete di possibilità tra le quali pescare, sia che si tratti di lavoro che di occasioni di svago. Al servizio, situato presso lo spazio Iqbal (via della Cooperazione, 1- Ellera) si accede su appuntamento scrivendo alla pagina Facebook (@Corciano Young), in DM su Instagram (@corcianoyoung) o via email (informagiovaniitinerante@gmail.com).