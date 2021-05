Venerdì il funerale di Priscilla: a Corciano lutto cittadino e bandiere a mezz’asta

Una comunità sgomenta si appresta a dare l’ultimo saluto alla piccola Priscilla Brugnami, la bimba morta lunedì scorso in un violento incidente stradale. Come annunciato dal sindaco di Corciano Cristian Betti nelle ore successive alla tragedia, in vista del giorno del funerale il Comune ha proclamato il lutto cittadino con un’apposita ordinanza.

“L’Amministrazione Comunale – si legge fra l’altro – raccogliendo la spontanea partecipazione dei cittadini e degli Amministratori all’inaspettato lutto, intende manifestare in modo istituzionale e solenne il dolore del paese per la perdita di questa giovane vita umana, mediante la proclamazione del lutto cittadino”.

Il Comune di Corciano, in particolare invita “Tutti i cittadini a partecipare al lutto nelle forme che riterranno più opportune” e dispone “L’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali e sugli edifici pubblici nello stesso giorno”.

Le esequie saranno celebrate nella chiesa di Capocavallo, frazione di Corciano, alle 15.30 di venerdì 21 maggio 2021.