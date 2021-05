Celebrato il funerale di Priscilla, dolore e commozione a Capocavallo

Nella chiesa di San Lorenzo a Capocavallo il parroco don Roberto oggi pomeriggio ha celebrato il funerale di Priscilla Brugnami, la bimba morta lunedì scorso in seguito ad un terribile incidente stradale. Priscilla aveva quattro anni ed era in macchina con la madre che al momento si trova ricoverata in ospedale, in condizioni severe ma stabili. In chiesa dunque c’erano il padre e altri congiunti della piccola che hanno ricevuto manifestazioni di cordoglio da tutta la comunità, anch’essa rimasta attonita di fronte a questa grave perdita.

Dall’altare sono risuonate le parole del sacerdote per riempire per quanto possibile di conforto i cuori svuotati dal dolore.

Hanno preso parte alle esequie anche il sindaco di Corciano Cristian Betti, la senatrice ed ex sindaco di Corciano Nadia Ginetti, il comandante della polizia locale e quello dei carabinieri di Corciano e l’assessore del comune di Perugia Luca Merli che negli anni passati è stato consigliere comunale proprio a Corciano.

All’uscita del feretro sono volati in cielo palloncini rosa per l’ultimo saluto a Priscilla.