Grifonissima: massiccia partecipazione dei L’Unatici Ellera Corciano

Grande e festosa partecipazione della squadra dei L’Unatici Ellera Corciano ad una delle classiche competizioni del podismo umbro, ovvero la Grifonissima, la gara disputata sulle strade di Perugia, con partenza in Corso Vannucci ed arrivo allo Stadio Santa Giuliana. In un clima di grande entusiasmo e con tanti sorrisi, sono stati in tutto 17 a prendere parte alla gara con il più veloce dell’intera squadra che è stato Paolo Belleri, che ha chiuso con il tempo di 44 minuti 10 secondi, al quale sono seguiti in classifica tutti gli altri, quali Luca Renzi, Paolo Mauro, Andrea Pigliautile, il tandem formato dal non vedente Luca Aiello e la sua guida Michele Caldarelli, Antonello Menconi, Egidio Tinarelli, Giuseppe Caforio, Filippo Poponesi, Mirela Laura Dascalu, Angelo Biondo, Donatella Tonini, Natascia Micheli, Laura Gargalia, Mariella Ciucci e Graziano Stenico.

La squadra presieduta da Anna Maria Falchetti (costretta ai box per un infortunio, ma presente alla manifestazione ad assistere il gruppo degli atleti) ha onorato la propria partecipazione in un clima di socializzazione e sempre con il sorriso, inserendo nel proprio gruppo anche degli atleti che erano alla loro prima gara, avvicinandoli quindi all’attività podistica. Il gruppo ha gareggiato con le nuove divise realizzate insieme allo sponsor Calzature Cenci e con il rinnovato marchio societario stilisticamente ideato dal grafico Paolo Tramontana. Nata alla fine del 2016 dall’unione tra il gruppo podistico L’Unanuova di Ellera e la Podistica Corciano sta portando avanti il proprio programma, affiliata alla Fidal, con chiunque voglia entrare a far parte della squadra può farlo in qualsiasi momento, partecipando così già alle prossime gare in calendario.