Giro d’Italia, interruzioni al traffico: ecco zone ed orari

Interruzioni temporanee della circolazione sul Raccordo Perugia-Bettolle sono in programma mercoledì 19 maggio per consentire lo svolgimento dell’11esima tappa del Giro d’Italia in Umbria. Un’ordinanza della Prefettura dispone la chiusura al traffico dell’intero tragitto di gara disponendo “la sospensione temporanea della circolazione veicolare, limitatamente al percorso insistente sulle strade di questa provincia, a partire da un’ora e trenta minuti prima del passaggio della corsa alla media più veloce e fino a 15 minuti successivi al transito del “fine corsa” e, comunque, fino a cessate esigenze, secondo il percorso e gli orari”.

Da cronoprogramma ufficiale il transito fra Perugia e Corciano è previsto fra le 13.00 e le 13.30, l’interruzione del traffico sarà dunque effettuato fra le 11.30 e le 13.45 almeno, salvo imprevisti. Le strade interessate ricadono nei dei comuni perugini di Perugia, Corciano, Magione, Panicale, Castiglione del Lago e Città della Pieve.

In particolare si renderà necessaria la chiusura degli svincoli di Prepo (in uscita), Ferro di Cavallo (in uscita), Olmo (rampa Ovest), Mantignana (in direzione statale 75 bis-Bacanella, resta aperto lo svincolo sulla statale 728), Corciano (in uscita) e Magione (in uscita). Resteranno aperti invece gli svincoli Piscille, San Faustino e Madonna Alta. Le chiusure saranno attuate con indicazioni sul posto “per il tempo strettamente necessario”.