Grifo in Serie B, entusiasmo anche a Corciano

Il Perugia Calcio ha conquistato la Serie B, dove torna dopo una stagione di assenza. La promozione nel campionato cadetto grazie alla vittoria per 2-0 sul campo della FeralpiSalò. In avvio squadra di casa subito in pressing, ma è stata pronta la risposta del Perugia, che ha preso le redini del gioco. Sugli sviluppi di una gran parata di De Lucia su Sounas, al 16” botta di destro e rete di Elia, che porta i biancorossi sullo 0-1.

La Feralpi protesta e riprende a correre, ma i grifoni gestiscono bene il vantaggio. Nella ripresa avvio con la squadra di casa più spigliata, ma è ancora il gruppo di mister Fabio Caserta a creare le migliori occasioni, senza però allungare. Il raddoppio arriva al 71” , palla di Sounas per il neo entrato Bianchimano che insacca. Il Perugia vince 2-0, sale a 79 punti e, tenendo la testa del girone B di Lega Pro, conquista la Serie B. A fine partita – trasmessa in diretta da Umbria Tv – grande festa dei giocatori con il presidente Massimiliano Santopadre sceso in campo.

Festeggiamenti anche a Corciano ma con molta sobrietà, per evitare assembramenti. Alcune bandire del Grifo sono comparse sulle terrazze delle zone più popolose. Qualche tifoso si è diretto verso il centro di Perugia per festeggiare con cori, striscioni e caroselli insieme agli altri appassionati biancorossi.

“Complimenti per una vittoria in un girone difficile, combattuto. È da ammirare la caparbietà con

cui si è lottato per risalire in serie B. Una grande tradizione calcistica in una città bellissima per il calcio ottiene un

grande risultato”. Così il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, che fa arrivare gli auguri al Perugia per la promozione. “Gli auguri si estendono anche al prossimo campionato – prosegue – affinché sia foriero di gioia e di

risultati positivi. Complimenti, complimenti veri per una grande stagione sportiva”.