Covid: a Corciano parte lo screening della popolazione scolastica, ecco le farmacie aderenti

Parte anche a Corciano lo screening sulla popolazione scolastica. Nell’ambito dell’iniziativa della Regione dell’Umbria, il comune di Corciano si è subito mosso e ha dato avvio a un programma di test indirizzato agli alunni ed al personale scolastico della scuola primaria e della scuola Secondaria di primo grado.

Il comune ricorda che il test è volontario e gratuito e si effettua nelle farmacie del territorio comunale che aderiscono all’iniziativa: Farmacia Fracassini, via G. Di Vittorio 22 ELLERA – Farmacia Nofrini, via Leonardo Da Vinci 65 MANTIGNANA; Farmacia della Galleria, via Gramsci 6 ELLERA; Farmacia comunale del Girasole, via Aldo Moro 50 SAN MARIANO.

Per effettuare il test è necessario prenotare un appuntamento in una farmacia che aderisce all’iniziativa, recarsi (accompagnato da genitore/tutore/soggetto affidatario, se minorenne) nella farmacia prenotata munito dell’autocertificazione.

Dopo il tampone si riceve l’esito via mail entro 10-15 minuti.

In caso di positività viene informato anche il medico di medicina generale / pediatra di libera scelta per la prenotazione del tampone nasofaringeo; nel frattempo l’interessato dovrà restare in isolamento domiciliare. Se anche il successivo tampone molecolare risulterà positivo l’interessato sarà seguito dal servizio di igiene e sanità pubblica.

Nelle prossime ore verrà inviata a tutte le famiglie, via mail, una lettera firmata dal sindaco e dai dirigenti scolastici Gambacorta e Pellegrino, alla quale saranno allegati modulistica e farmacie aderenti. “Scegliere di fare il test – spiega il comune di Corciano – è un contributo fondamentale alla lotta alla pandemia e potrebbe permettere una ripresa ancora più sicura delle attività didattiche in presenza. Per questo è molto importante partecipare”.