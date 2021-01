Pioggia, malfunzionamento dell’invaso: il torrente Caina rompe gli argini

Le abbondanti piogge di oggi hanno causato diversi problemi nel perugino ma soprattutto nelle abitazioni che sorgono vicine al letto del torrente Caina, che in diversi punti ha tracimato inondando gare e scantinati.

Nel corcianese, fra Migiana e Taverne, ci sono stati vari allagamenti. Un’abitazione in particolare ha riportato diversi danni a causa dell’acqua, come possiamo mostrarvi nei video che ci sono stati inviati. Si vede sia l’intervento con idrovora effettuato dalla Protezione Civile di Corciano e i vigili del fuoco sia i danni arrecati all’interno della casa.





A quanto pare il nuovo invaso costruito proprio per evitare le inondazioni della Caina non ha funzionato a dovere. In particolare sembra che l’acqua non abbia tracimato nel punto in cui subito sarebbe stata raccolta dal bacino di espansione ma ha rotto gli argini in altri tratti allagando il territorio circostante.