Massimiliano Tortoioli, il cordoglio delle istituzioni per la sua morte

Decine di commenti sono seguiti alla notizia della morte di Massimiliano Tortoioli, che ha portato commozione sia a Corciano che a Perugia. Anche le istituzioni, che con Tortoioli spesso hanno collaborato e guardato sempre con interesse alle sue iniziative, sono intervenute per esprimere il loro cordoglio.

Così la senatrice Nadia Ginetti, ex sindaco di Corciano: “Lo ricorderemo con amicizia e stima, non solo come imprenditore locale ma per l’impegno profuso tra l’associazionismo, il volontariato e la cultura. Elementi di coesione che sapeva amalgamare come colori di una opera di pittura o come parole delle tante sue poesie”.

“Il Partito Democratico di Corciano – scrive il segretario Stefano Gabrielli – esprime le più sentite condoglianze per l’improvvisa scomparsa di Massimiliano Tortoioli. Corciano perde un personaggio straordinario, un imprenditore impegnato nel sociale, un uomo di cultura che con le sue parole descriveva fatti, luoghi, stati d’animo con bellissime poesie. Ciao Massimiliano, ci mancherai molto. Alla sua famiglia e ai suoi cari un caloroso abbraccio”.