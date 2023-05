Insieme per Corciano – Umbria Civica: “Pronti ad affrontare il futuro della comunità”

- pubblicità -

“In data 26 maggio si è tenuta la riunione della Lista Insieme per Corciano – Umbria Civica alla presenza dei candidati della lista e dei sostenitori. Erano presenti il Presidente di Umbria Civica Nilo Arcudi ed il Capogruppo di Insieme per Corciano – Umbria Civica

Andrea Rosatini. Tutti i presenti hanno espresso grande soddisfazione per il risultato della lista che con oltre il 6% rappresenta la seconda forza della coalizione di Centro Destra&Civici ed ormai una consolidata realtà civica, riformista e moderata per Corciano.”

“Sono state discusse dai presenti le principali tematiche da affrontare per il futuro della comunità di Corciano con l’impegno del Capogruppo Rosatini di rappresentare in Consiglio comunale tali temi con l’attuazione del programma che Insieme per Corciano ha proposto in campagna elettorale. Tutti i candidati ed i sostenitori hanno manifestato entusiasmo per il nuovo percorso ed hanno espresso totale sostegno all’azione che Insieme per Corciano metterà in campo per la comunità.”

“È stata infine indicata all’unanimità dei presenti come Coordinatrice Comunale di Insieme per Corciano la Dott.ssa Isabella Colletti e come Responsabile della Comunicazione la Dott.ssa Chiara Corti, è stato individuato infine il nuovo coordinamento comunale.”

Il Presidente

Nilo Arcudi

Il Capogruppo di Insieme per Corciano

Andrea Rosatini