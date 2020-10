Turismo, Corciano diventa uno dei luoghi di interesse che gravita intorno al lago Trasimeno

“Un anno davvero importante per i progetti afferenti la cultura e il turismo del Comune di Corciano nel quale abbiamo raggiunto dei risultati importantissimi, unici direi”. E’ soddisfatto, Cristian Betti, sindaco di Corciano, dell’esito dei progetti messi in campo in due settori importantissimi per lo sviluppo e la ‘comunicazione’ all’esterno del suo territorio. Iniziative messe in campo grazie ad attente sinergie “la scelta di fare squadra con i comuni del bacino del Trasimeno è stata vincente – sottolinea ancora Betti – grazie a tale alleanza, Corciano, pur mantenendo la propria autonomia strategica e operativa, è diventato uno dei luoghi di interesse del turismo che gravita intorno al lago Trasimeno, certamente una delle più grandi risorse attrattive della nostra regione”.

E’ di giugno, infatti, la notizia del sostegno conferito al Comune dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia per la realizzazione del progetto “A spasso per Corciano un milione di anni fa”. Previsto il rientro a Corciano, nel Museo Antiquarium, di importanti reperti preistorici rinvenuti durante gli scavi per la realizzazione del centro commerciale Quasar Village. Mammuth, ippopotami, bisonti e non solo saranno esposti, entro il 2021, nella struttura museale mediante un allestimento innovativo, che consentirà visite emozionali e semi-realistiche. E’ poi arrivata la vittoria del bando relativo al sistema museale regionale con il progetto “Gran Tour Trasimeno”, presentato con i comuni di Magione, Città della Pieve, Paciano, Panicale, Piegaro, Castiglione del Lago. L’intera rete museale godrà di una promozione all’avanguardia: virtual tour con mappatura fotografica a 360°, realtà aumentata, visite con gaming e avatar mutimediali per guidare i visitatori on site e da remoto alla scoperta del patrimonio museale. Recentissima, inoltre, la conquista del terzo contributo con il progetto “Trasimeno ergo sum”, interamente dedicato al turismo, di cui Corciano è capofila.

Costruito insieme ai comuni di Magione, Paciano e Panicale, ha ottenuto il placet e i fondi della Regione Umbria per promuovere “itinerari e percorsi esperienziali” che il turista potrà costruire in autonomia in base alle proprie preferenze. L’obiettivo è valorizzare il potenziale turistico e le eccellenze offerte da territori legati tra loro dal punto di vista fisico e storico-culturale, sfruttando l’innovazione per trasformare in offerta personalizzabile i prodotti e servizi di cui tali luoghi abbondano . “Considerato che tutti i progetti dovranno essere realizzati tra il 2020 e il 2021 siamo di fronte ad un periodo di grande potenzialità sia culturale che turistica per Corciano. Ma non ci fermeremo. Gli uffici comunali stanno lavorando ad altri importantissimi progetti”.