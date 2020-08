Riapre The Space Cinema al Gherlinda, tutte le undici sale accessibili in sicurezza

Al centro di intrattenimento Gherlinda riapre il cinema The Space. Da venerdì 14 agosto alle ore 17 le sue undici sale saranno di nuovo a disposizione dei visitatori con una ricca programmazione di film per tutti, con un biglietto d’ingresso a partire da 4,90 euro. Un nuovo passo, dunque, verso il ritorno alla normalità nella struttura di Ellera di Corciano, seppur rispettando le misure di sicurezza previste dalla normativa in vigore. ‘Il mondo è cambiato. Anche noi’ recita il claim che accompagna la riapertura a sottolineare l’impegno ad adeguarsi alle esigenze di questo periodo.

“L’accesso al cinema – spiegano dal Gherlinda – sarà consentito solo con l’uso di mascherina e con una temperatura corporea non superiore a 37,5 gradi centigradi. Tutti gli ambienti del cinema vengono puliti e igienizzati regolarmente e sono dotati di dispenser con igienizzante per le mani, lo staff è stato adeguatamente formato e indossa i dispositivi di protezione individuale. Nei momenti di attesa gli accessi in sala e i flussi di direzione sono stati ripensati per evitare assembramenti tra persone o gruppi di persone”.

‘Siediti. Spegni tutto. Sei al sicuro’. Ecco l’invito a tornare al cinema, luogo di divertimento e intrattenimento in cui vivere le emozioni che solo la settima arte sa regalare.

Il centro Gherlinda non è solo cinema, ma tanto altro: per il mese di agosto le attività commerciali saranno aperte tutti i giorni dalle 10 alle 20, mentre rimarranno chiuse sabato 15 e le domeniche 16, 23 e 30 agosto; le attività di ristorazione e intrattenimento invece saranno aperte tutti i giorni dalle 12 e la domenica dalle 15.