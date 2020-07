Rigenerazione urbana, dalla Regione quasi 7 milioni di euro per i comuni

“Quasi 7 milioni di euro per finanziare interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana dei comuni umbri attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”. Lo annuncia l’assessore regionale al Bilancio, alla Programmazione comunitaria e alla Riqualificazione urbana, Paola Agabiti.

I beneficiari della misura sono i Comuni umbri, ad esclusione di quelli ricompresi nell’Agenda Urbana, nelle Aree Interne, nell’ITI Trasimeno. Potrà essere finanziato un unico progetto per Comune per un importo massimo pari a 300 mila euro, nel caso di realtà sopra i 20 mila abitanti, e 181 mila euro per quelle con popolazione sotto i 20 mila. Inoltre, 17 mila euro saranno suddivisi tra i Comuni per la realizzazione di tabelle e targhe permanenti relative ai dettagli degli interventi e dell’impiego dei fondi Fsc.

“A seguito della definizione della convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale si è concluso un articolato iter procedurale, le risorse – sottolinea l’assessore Agabiti – vengono ora messe a disposizione dei Comuni che potranno portare avanti i progetti per valorizzare il patrimonio di cui dispongono, per una sempre maggiore e migliore fruizione da parte dei cittadini”.

Saranno ammessi a finanziamenti progetti relativi al patrimonio edilizio e infrastrutturale di proprietà dei Comuni stessi, finalizzati alla rigenerazione sociale e/o culturale, ecologica e/o ambientale, urbanistica e/o architettonica attraverso anche la realizzazione di spazi di aggregazione, di aree verdi, parchi, percorsi attrezzati e recuperando spazi e immobili di proprietà pubblica sottoutilizzati.

L’avviso per l’ammissione al finanziamento è rivolto ai Comuni di: Acquasparta, Amelia, Assisi, Avigliano Umbro, Bastia Umbra, Bettona, Bevagna, Calvi dell’Umbria, Campello sul Clitunno, Cannara, Castel Ritaldi, Citerna, Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Lisciano Niccone, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, Montefalco, Monte Santa Maria Tiberina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, San Gemini, San Giustino, Spello, Stroncone, Todi, Torgiano, Trevi, Umbertide, Valtopina.