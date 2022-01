Minaccia una ragazza e il fidanzato con una grossa ascia, denunciato dalla Polizia

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti, a seguito segnalazione ricevuta dalla Sala Operativa della Questura di Perugia, a Corciano, per una lite in atto fra un uomo ed una giovane coppia per questioni legate al mancato pagamento di alcuni canoni d’affitto.

Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati dalle parti offese.

La donna ha riferito ai poliziotti che da diversi mesi era in lite con i proprietari dell’appartamento, per via dei suoi ritardi nel pagamento di alcuni canoni d’affitto. La giovane ha raccontato che, poco prima dell’arrivo degli agenti, si era affacciata dal balcone per salutare il proprio fidanzato che era passato a trovarla. In quell’occasione, il suo vicino nonché proprietario del suo alloggio, intento a tagliare legna nel garage, era uscito sulla strada minacciando con una grossa ascia prima il ragazzo e, in un secondo momento, anche la fidanzata che si era schierata in sua difesa.

Gli agenti, dopo aver ristabilito la calma delle parti, hanno denunciato per minaccia aggravata l’autore del gesto. L’ascia, invece, è stata sottoposta a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.