Incidente al Colle della Trinità, nessun ferito grave ma tanta paura

Un impressionante scontro tra due vetture, una minicar e un’automobile di piccola cilindrata, è avvenuto nel primo pomeriggio del 20 luglio sulla salita del Colle della Trinità. Ad avere la peggio è stata la giovane che guidava il quadriciclo, il cui mezzo è andato praticamente distrutto: la ragazza è stata portata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. La paura è stata tanta, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Da una primissima ricostruzione l’incidente è avvenuto a 10 metri circa a valle di via del Vigneto. L’auto di piccola cilindrata è stata spostata, mentre per rimuovere la minicar è stato necessario l’intervento del carroattrezzi. In seguito all’impatto è andata distrutta anche una centralina telefonica.

La madre della ragazza, raggiunta da Corcianonline, ha voluto tranquillizzare tutti. Lo spavento è stato tanto ma per fortuna le condizioni della giovane sono buone: “Ha preso una botta al collo, ha dolore alla cervicale e alla clavicola, ma passerà”. La donna ha però lanciato un monito: “Voglio ricordare che la nostra strada è stretta e pericolosa, la prudenza alla guida è assolutamente indispensabile. Fare attenzione, non usare il cellulare, non correre. Noi oggi ci sentiamo miracolati, facciamo in modo che altre famiglie non debbano piangere uno dei loro cari. Spero davvero che serva di lezione”.

Le immagini del luogo dell’incidente