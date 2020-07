La Pallavolo Ellera riparte tra riconferme e qualche novità

Nonostante la stagione scorsa sia finita in modo brusco e improvviso, la società della pallavolo Ellera riparte con entusiasmo salvando tutti i fattori positivi dalla scorsa stagione. Riconfermato alla guida della prima squadra di serie C femminile coach Luca Tomassetti, confermate anche le ragazze che hanno dimostrato spirito di sacrificio e voglia di crescere insieme: Martina Larini, Alessandra Vindice, Camilla Nanni, Camilla Narciso, Sara Gliorio, la giovanissima Alessandra Cianetti( classe 2003) e Giulia Fanelli.

Ci sono però anche importanti novità per questa nuova stagione. La squadra verrà infatti affidata alla regista Lena Schepers (ex pallavolo Perugia) giocatrice di grande esperienza. Ad Ellera approda anche la centrale Bernini Natalia proveniente dalla B2 di School Volley e la Giovanissima (2003) schiacciatrice Marta Baglioni proveniente sempre dalla School volley, società vicina ad Ellera con la quale c’è una collaborazione già dallo scorso anno. Ulteriore importante novità è quella della schiacciatrice Beatrice Ambrogi ( proveniente anch’essa dalla B2 della School Volley). La dirigenza sta cercando di completare al meglio l’organico e a breve pensa di poter chiudere la rosa.

Il direttore sportivo Papadia è soddisfatto per il lavoro svolto finora: ‘il gruppo si è formato, ancora manca qualche tassello e a breve dovremmo essere pronti per la ripartenza; le ragazze si sono ritrovate in palestra e già si vede che c’è una buona base per la prossima stagione. E’ uno dei gruppi più giovani che abbiamo avuto negli anni e l’innesto di Schepers ci permetterà di avere una guida esperta per queste ragazze oltre che di fare un salto di qualità importante nel gioco. Speriamo solo di poterci buttare alle spalle questo periodo di emergenza e di continuare a praticare il nostro bellissimo sport senza il quale non sarebbe la stessa cosa.’