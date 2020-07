Ladri in azione, condominio di San Mariano resta senz’acqua per due giorni

Oltre al danno la beffa per un condominio di via Benincasa, a San Mariano. I residenti dello stabile sono rimasti due giorni all’asciutto, con l’acqua che proprio non voleva saperne di uscire dai rubinetti. Il primo pensiero è stato che l’azienda che eroga il servizio, Umbra Acque, stesse effettuando dei lavori.

La realtà però era molto diversa. L’acqua non c’era a causa dei ladri, che avevano appena rubato dei riduttori dell’acqua muniti di filtro dal valore di 650 euro ciascuno, prelevandoli dai contatori vicini al parcheggio. Da quel momento in poi sono iniziati i problemi.

La vicenda la racconta un abitante della zona al Corriere dell’Umbria: “I tecnici stavano lavorando in via Giolitti e quando l’acqua è venuta a mancare abbiamo pensato dipendesse da quell’intervento. Abbiamo iniziato a fare telefonate per segnalare il guasto ma non risultava niente. Alla fine è intervenuto un addetto di Umbra Acque che ha rilevato l’assenza dei riduttori”.