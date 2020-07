“Ricominciamo da noi” il nuovo progetto culturale del comune di Corciano

Per iniziativa del comune di Corciano è in partenza il progetto culturale ‘Ricominciamo da noi’.

Ad essere protagoniste saranno tutte le associazioni culturali e i singoli che vivono o amano l’arte. Tutti infatti sono invitati ad inviare all’Ente i video delle proprie performance, che verranno pubblicati sui social istituzionali. “Stiamo raccogliendo il materiale per questa nuova iniziativa – spiega il consigliere Arianna Fiandrini emotivamente e concretamente coinvolta nel percorso – l’intento che ci ha animato nella sua costruzione è dare un segno di rinascita artistica ripartendo proprio dal nostro territorio. Ci piacerebbe costruire un catalogo multimediale di danza, musica, letteratura, teatro, fotografia, pittura, scultura, cinema, insomma tutto ciò che è arte a 360° e renderlo visibile ed accessibile a tutti, per goderne e, perché no, trovare in esso ispirazione”.

Per partecipare al progetto “Ricominciamo da noi” è sufficiente inviare un video della performance artistica, della durata massima di 5 minuti. Per qualunque informazione sulle modalità, contattare direttamente il consigliere Arianna Fiandrini alla mail ariannafiandrini@hotmail.it.