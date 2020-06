Protezione Civile di Corciano: rinnovato il consiglio direttivo

Lo scorso 18 giugno in occasione dell’assemblea ordinaria dei volontari è stato rinnovato il consiglio direttivo del Gruppo di Protezione Civile di Corciano.

Il nuovo Direttivo è così composto:

1) Volpi Francesco

2) Bartoccini Edoardo

3) Montilli Andrea

4) Grasselli Sara

5) Cappannini Cesare

6) Segoloni Roberta

7) Vissicchio Massimo

In questi mesi di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del coronaviurus la Protezione Civile di Corciano è stata in prima linea per aiutare la popolazione alle prese con il lockdown ed è stata protagonista di molte iniziative fra cui l’importante supporto prestato presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia e la presenza nel distretto sanitario USL di Ellera. Durante l’emergenza inoltre sono stati percorsi più di 8500 chilometri per effettuare consegne di farmaci, spesa a domicilio e buoni spesa, computer e tablet per gli alunni delle scuole.

Presenza costante presso il COC Centro Operativo Comunale (con la copertura del Servizio Segreteria per circa 70 giorni consecutivi) la Prociv corcianese ha svolto un ruolo importante anche nel monitoraggio a supporto della Polizia Locale per segnalare eventuali assembramenti.

Da ricordare inoltre l’azione determinante nel ritrovamento (leggi qui) di una persona anziana che si era persa nelle campagne di Deruta lo scorso 15 giugno.