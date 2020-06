Il Festival Villa Solomei si farà, ma in versione “mini”

La ventiduesima edizione del Festival Villa Solomei quest’anno non vestirà i colori di bandiere straniere, non avrà ospiti di grido ma si farà comunque concentrato in una sola giornata. Carichi di energia e spinti dalla voglia di fare e dare un segnale, gli organizzatori danno a tutti appuntamento al prossimo 4 luglio per il miniFestival Villa Solomei 2020. Con modalità di accesso riviste, in ottemperanza alle linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative dello scorso 9 giugno, i concerti saranno comunque gratuiti. Unico obbligo: la prenotazione (leggi più sotto).

“Gli spettatori – spiega l’organizzazione – troveranno le sedute distanziate e sembrerà loro di essere meno vicini, eppure faranno sentire più che mai la loro vicinanza a tutti quanti vivono di arte e lavorano nel mondo dello spettacolo”.

Solo tre i concerti in programma, ma capaci di destare l’interesse del pubblico e soddisfarne i gusti più diversi. Si inizierà alle ore 17.00 presso il Teatro Cucinelli dove Francesco Antimiani (voce) e Paolo Piubeni (pianoforte) proporranno La musica del mondo. Dalla nostra “Italia della radio” nel primo dopoguerra alla canzone napoletana, dal Brasile della bossa nova al tango argentino, fino alla canzone del regime nazista, alla nascita del jazz in America e ai cafè chantant parigini.Un percorso meraviglioso alla scoperta degli albori della canzone moderna.

Tutti arrangiamenti originali al pianoforte per presentare i brani storici che hanno segnato la svolta e il passaggio dalla musica cosiddetta colta alla canzone moderna così come la conosciamo. Una contaminazione affascinante, di Paese in Paese diversa, tra la tradizione classica e quella popolare, per un concerto che è un vero e proprio viaggio, da ascoltare e da assaporare, nella musica del mondo.

Alle ore 19.00, presso la Chiesa di San Bartolomeo, sarà la volta dell’organista Johannes Skudlik che proporrà al pubblico un percorso musicale attraverso la tradizione organistica d’oltralpe. Alle ore 21.15, infine, presso l’Anfiteatro del Teatro Cucinelli il “Concerto sotto le stelle” offerto dall’Orchestra da camera di Perugia che, diretta dal M° Ciofini, metterà a confronto la musica dei “due” Mozart: Joseph Martin Kraus (1756-1792) e il vero Wolfang Amadeus Mozart (1756-1792). Le presentazioni musicologiche dei concerti saranno a cura di Silvia Paparelli.

Come detto i concerti saranno gratuiti ma sarà obbligatoria la prenotazione ai numeri 075 6977906 – 345 7182215 da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 o all’indirizzo info@teatrocucinelli.it (prenotazione valida solo a seguito di ricevuta conferma).