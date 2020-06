Giornata Mondiale dell’Ambiente: una riflessione sul declino della biodiversità

*di Carlotta Caponi

Oggi in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale dell’Ambiente, festività proclamata nel 1972 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in occasione dell’istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente: un’organizzazione che opera a favore della tutela ambientale e dell’uso sostenibile delle risorse naturali.

Il motto di quest’anno è “E’ il momento per la natura”, una chiara esortazione alla riflessione sul drammatico declino della biodiversità del pianeta che vede la crescente minaccia dell’estinzione di circa 1 milione di specie viventi su un totale stimato di circa 8.7 milioni. Molti ecosistemi sono ormai stati distrutti, degradati e solo una piccola percentuale è rimasta intatta: un’inversione di marcia netta non è più procrastinabile.

A Corciano il tema ambientale è al centro dell’agenda politica dell’Amministrazione e, proprio relativamente alle tematiche oggetto della giornata odierna, stiamo lavorando ad un progetto di riqualificazione urbanistica e ambientale attraverso progetti di riforestazione urbana, con recupero di flora autoctona che sia in grado di favorire nel contempo anche la fauna locale. Connessioni ecologiche dunque, che consentono un equilibrio tra habitat urbano e habitat ecologico.

A tutti noi il compito di prenderci cura del nostro Ambiente, ognuno nel proprio quotidiano, per realizzare tutti insieme un meraviglioso quadro, da lasciare in eredità alle generazioni future. anche perché, come diceva un grande artista come Andy Warhol, ” credo che avere la terra e non rovinarla, sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare”.

Assessore all’Ambiente

Comune di Corciano