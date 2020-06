Coronavirus: decimo giorno in Umbria senza nuovi casi

Decimo giorno di fila in Umbria senza nuovi casi Covid accertati, 1.431, mentre nelle ultime 24 ore si registrano due nuovi guariti, 1.318 in tutto, che fanno scendere a 37 (-2) gli attualmente positivi. Fermo ancora a 76 il numero dei decessi. E’ il quadro che emerge dai dati forniti dalla Regione. Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 14 (-3), due (invariato) in terapia intensiva. Le persone in isolamento contumaciale sono 23 (+ 1).

Nel complesso, entro le ore 8 del 5 giugno, sono stati eseguiti 74.142 (+ 938) tamponi.

La Regione informa che da oggi saranno diffusi settimanalmente e non più giornalmente i dati riferiti all’andamento epidemiologico del Covid-19. È stato comunque sottolineato che l’aggiornamento dei numeri relativi alla pandemia continuerà ad avviene quotidianamente nell’area dedicata all’emergenza coronavirus della Regione Umbria sul sito http://www.regione.umbria.it/coronavirus.