Quindici cantieri per la ripartenza a Corciano, Pierotti: “Un piano mai visto negli ultimi 10 anni”

Benché si sia in quarantena, l’area lavori pubblici del Comune di Corciano ha lavorato senza sosta alla predisposizione di gare di appalto e relativi atti burocratici per garantire un ventaglio di opere pubbliche che saranno cantierate nel 2020. “Le opere pubbliche rappresentano l’asse strategico d’investimento per la ripresa – sottolinea il vicesindaco Lorenzo Pierotti – Corciano cerca di fare la sua parte investendo circa 3 milioni di Euro. Verranno realizzati importanti interventi, cerchiamo di offrire una prospettiva d’insieme dalla quale emerge la nostra volontà di continuare a puntare sul valore del nostro territorio, sull’ambiente, potenziando i servizi scolastici, gli impianti sportivi e la rete viaria”.

In dettaglio questi gli interventi ed i relativi investimenti:

1) Ampliamento della Scuola Materna Mantignana 240000€

2) Ampliamento della Scuola Media di San Mariano 770000€

3) Nuove linee di Pubblica Illuminazione 130000€

4) Completamento struttura con destinazione circolo sociale a Taverne di Corciano 19000€

5) Nuova area verde a taverne di Corciano 25000€

6) Migliorie su area verde Enzo Melani ( EX COLONIA ) di Corciano 25000€

7) Adeguamento sismico Centro socio-culturale Cardinali di Ellera 120000€

8) Intervento 1 su impianti sportivi 189000€

9) Intervento 2 su impianti sportivi 310000€

10) Ampliamento del cimitero di Corciano 170000€

11) Ampliamento del cimitero di Castelvieto 99800€

12) Ampliamento del cimitero di San Mariano 255000€

13) Ampliamento del cimitero di Chiugiana 92000€

14) Ampliamento del cimitero di Mantignana 120000€

15) Risanamento pavimentazione stradale : 305.000€

“Insieme al nostro encomiabile personale – conclude Pierotti – ce la stiamo mettendo tutta per dare risposte certe e servizi sempre migliori ai cittadini di Corciano. Siamo sicuri che l’impostazione data a questo piano delle opere sia propedeutica per dare un futuro sempre migliore a chi vive e per chi sceglierà di vivere nel nostro bellissimo territorio”. Gli interventi saranno dettagliati con appositi comunicati.