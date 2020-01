Colle della Trinità, l’associazione plaude alla Provincia per gli interventi sulle strade

L’Associazione Colle della Trinità ringrazia l’Amministrazione provinciale che non si dimentica della Trinità, infatti, dopo aver realizzato nell’estate scorsa circa 500 m di asfalto nella Provinciale 167 versante Corciano, in questi giorni si è registrata la posa in opera di un altro bel tratto di bitumatura dal Belvedere fino alle ultime case, sempre versante Corciano.

Tutti i residenti ed i frequentatori sono felici di questa attenzione rivolta alla sicurezza e ringraziano di cuore chi si è prodigato affinché tutto questo si sia potuto concretizzare (dirigenti, tecnici, operai).

“Dobbiamo notare – spiega l’Associazione – che anche nel tratto più a valle della Provinciale, in corrispondenza di un avvallamento che aveva determinato una contropendenza, è stato riportato uno strato di catrame per ovviare a questo inconveniente, derivato presumibilmente dal transito di mezzi pesanti, forse anche con sovraccarico, in una strada dove vige il divieto di transito a mezzi sopra a 7,5 tonnellate evidenziato da numerosi cartelli ben visibili in più punti della strada”.

“Ci complimentiamo anche perché l’intervento è stato tempestivo, compatibilmente ad un lungo periodo di piogge autunnali, prima che l’asfalto si deteriorasse in modo definitivo: in tal caso il suo ripristino sarebbe stato ovviamente molto più oneroso e difficoltoso.

Restiamo ora in attesa del completamento della segnaletica orizzontale – come ci è stato promesso per via epistolare – tanto utile in questo periodo specie nei momenti di nebbia e pioggia, che era stato interrotto causa maltempo”.