Scuola: sindaco e assessori fra gli alunni per rendere viva l’Educazione Civica

Un progetto in materia di Educazione Civica avviato ad ottobre scorso nella sua fase teorica e che fino ad aprile prossimo continuerà a vivere con i volti e le voci dei protagonisti. E’ quello in corso all’Istituto comprensivo Benedetto Bonfigli e alla Direzione Didattica di Corciano, rivolto alle classi terze, quarte e quinte delle primarie ed alle terze della scuola secondaria di I grado. Obiettivo: far conoscere il funzionamento delle Istituzioni comunali ed il ruolo del Sindaco, della Giunta e del Consiglio. “Da ottobre a dicembre – spiega la vicesindaco con delega alla scuola Sara Motti – i docenti di ciascuna delle classi coinvolte hanno svolto delle lezioni introduttive. Adesso, invece, siamo entrati in gioco noi. Fino ad aprile – prosegue – sia io che gli altri membri dell’amministrazione ci recheremo settimanalmente nelle classi. Quello che posso dire, perché l’ho già sperimentato nell’appuntamento inaugurale di giovedì 18 gennaio, è che saranno incontri impegnativi, perché ascoltare e parlare con i ragazzi offre sempre l’opportunità di allargare il proprio punto di vista e imparare da loro qualcosa in più”.

Gli alunni e le alunne, infatti, hanno la possibilità di interfacciarsi attivamente con le istituzioni, porre domande, soddisfare curiosità, esprimere liberamente osservazioni e desideri relativamente alla scuola e al territorio comunale. Il progetto, che arricchisce il ventaglio di esperienze educative e didattiche offerte da sempre dalle scuole corcianesi, si incardina all’interno della tematica “Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà”. “Per più di tre mesi – conclude il Sindaco Lorenzo Pierotti letteralmente travolto dalle curiosità dei ragazzi – ci confronteremo con i cittadini più piccoli, ma sempre e comunque cittadini, per far capire cosa facciamo e raccogliere puntualmente il loro punto di vista”