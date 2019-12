La pallamano in carrozzina regina al PalaSport di Ellera

Grande successo per la prima edizione del “Torneo di Natale” di pallamano in carrozzina, competizione interregionale under ed over 16, disputata domenica 22 dicembre presso il PalaSport di Ellera di Corciano. Per la categoria junior si è imposta la squadra dell’Asda Superteam Libertas, che ha superato in finale la formazione A Ruota Libera Prato, mentre per la senior la salernitana Crazy Ghost/Handball 00, che ha sconfitto la seconda squadra biancorossa. La competizione, infatti, era suddivisa in due tornei con gironi all’italiana e dove le prime due classificate hanno disputato le finali.

Hanno partecipato le squadre: A Ruota Libera pallamano Prato, Handball 00 e Crazy Ghost di Salerno e l’Asda Superteam Libertas, che ha organizzato il torneo. Competizione patrocinata dai Comuni di Perugia e Corciano, dal Cip Umbria e dalla Libertas Perugia. Nel corso del torneo sono intervenuti Marco Squarta, presidente dell’Assemblea Legislativa dell’Umbria, Sara Motti, assessore del Comune di Corciano, Paolo Taddei per il Cip Umbria, Andrea Salvatori, direttore Decathlon Perugia, e Rocco di Matteo, per l’Usl Umbria 1.

Nei giorni scorsi, invece, presso il bocciodromo comunale di Gubbio si è svolta la 22esima edizione del trofeo regionale di “Bocce sotto l’Albero”, promossa dalla Fisdir in collaborazione con la Kt Gubbio e la cooperativa sociale Asad. Hanno partecipato alla competizione circa 90 atleti. Alla fine per la categoria agonisti si è imposta la coppia formata da Trabalza e Fioriti della Peter Pan Bastia Umbra mentre al secondo posto Cenci ed Ecolanelli della Marathon Perugia. Per la promozionale si è imposto il duo composto da Coppiello e Minelli della Camelot Gubbio, seguiti da Cambiotti e Laudenzi della Libertas Perugia.